Konya'da 'ucuz' et kuyruğu

Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücü düşmeye devam ediyor. Kırmızı etin kilogram fiyatıysa 350 liraya kadar yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle Et ve Süt Kurumu'nun ardından şimdi de Tarım Kredi Kooperatif Marketleri önünde ucuz et kuyrukları oluştu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Türkiye’nin sığır ve koyun varlığında ilk sırada yer alan Konya’da Tarım ve Kredi Kooperatif Marketi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren ucuz et kuyrukları oluştu.

Sınırlı sayıda gelen ve kilosu 150 lira olan kuşbaşı etleri ise kısa sürede tükendi.