Phaselis'teki inşaatta halk denetim yaptı: Firma izin belgesini gösteremedi

Antalya Kemer’deki Phaselis’teki tartışmalı projede dün 1. Derece arkeolojik sit alanı olan Bostanlık Koyu'nda çalışma yapmak isteyen ilgili firma çalışanlarının izin belgesi gösterememesi üzerine jandarmaya haber veren Phaselis’e Dokunma Hareketi gönüllüleri sit alanında usulsüz inşaat çalışması yapıldığı için sorumlulardan şikayetçi oldu.

Phaselis Bostanlık Koyu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan halk plajı projesi için çalışma yapılacağını haber alan Phaselis'e Dokunma Hareketi gönüllüleri projenin uygulanmak istendiği alana gittiler.

İzin belgesi gösterilemedi, jandarma çağrıldı

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı niteliğindeki koyun gerisindeki ormanlık alanda ağır iş makinası, kepçe ve ağır tonajlı bir kamyonun çalıştığını gören gönüllüler, etrafta ihale yapılacak olan inşaat işinin ihale tabelası bulunmadığını fark ettiler. Bunun üzerine çalışanların izin belgelerinin olup olmadığını soran gönüllülere firma çalışanlarının herhangi bir izin belgesi gösterememesi üzerine olay yerine jandarma çağrıldı.

SİT alanında usulsüz çalışma

İnşaat çalışmasına ilişkin izin belgesini isteyen Jandarmanın talebi üzerine firma çalışanları telefon konuşması yaptı. Telefon konuşmasının ardından Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun projeyle ilgili bir kararının çalışanlardan birinin telefonuna mesaj ile gönderildiğine dikkati çeken Phaselis’e Dokunma Hareketi gönüllüleri, olayın ardından yaşananları şöyle anlattı:

“Bölge Kurulunun kararına göre 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan bu bölgede yapılacak herhangi bir çalışmada müze müdürlüğünden ve kazı başkanlığından yetkili kişilerin gözetimi olması gerekirken çalışanların yanında hiçbir yetkili bulunmamaktaydı. Ayrıca projeye dair ihalenin tarafları bedeli, tarihi ve ihalenin sayı numarasını da bildiren tabelanın da çalışma alanında bulunmadığı tespit edilmiş oldu. Bunun üzerine SİT alanında usulsüz çalışma yapıldığına dair suç duyurusunda bulunuldu.

Fakat buna rağmen bir süre sonra çok sayıdaki inşaat işçisi Phaselis Bostanlık Koyuna gelip kazı yapmaya başladı. Kurul kararına göre hem müze hem kazı başkanlığından birer tane arkeolog nezaretinde çalışma yapılması gerekirken yanlarında sadece müzeden bir görevli bulunmaktaydı. Projenin revize edilmiş planını görmek istesek de bu plan gösterilmedi.”

Doğal peyzaja zarar verilerek kazı çalışmaları sürdü

Yüklenici firma çalışanlarının alanın doğal peyzajına zarar vererek kazı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten gönüllüler, “Bu esnada oldukça yaşlı olduğu görülen bir ağacın köküne zarar verecek şekilde çalışma yapılması dikkat çekti. Ayrıca temelini kazmakta oldukları bir binanın yapım aşamasında asırlık bazı ağaçların kesilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu durumu kayıt altına alarak yapılanları protesto edildi. Kıyıda bunlar olurken yine Phaselis Bostanlık Koyu’nun arkasındaki ormanlık alanda sabah gelen iş makinaları yine başlarında arkeolog yokken doğal örtüye zarar verecek şekilde çalışma yaptılar” bilgisini aktardı.

Alanın çok hassas ve değerli olması nedeniyle inşaat çalışması sırasında daha büyük zararlara neden olunabileceğine dikkati çeken gönüllüler, inşaat çalışmasını yakından izleyeceklerini kaydediyor.