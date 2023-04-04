Meclis'te Phaselis ve Ulualan tepkisi: 'Her zenginliği ranta açıyorlar'

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Phaselis Antik Kenti’ndeki inşaat faaliyetlerine ve Manavgat Ulualan’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen golf tesislerine TBMM Genel Kurulunda tepki gösterdi.

Budak, “Antalya’da bulunan Phaselis Antik Kenti dünyanın göz bebeği. Phaselis Antik Kenti'nde şu anda inşaat yapılıyor. Bin metreküpün üzerinde beton döküldü. Kültür ve Turizm Bakanı nerede para yapacak, rant yapacak bir yer varsa oraya dalıyor. Her zenginliği ranta açıyor” diye konuştu. İktidarın mahkeme kararlarına rağmen rant projelerinde ısrarının devam ettiğini vurgulayan Budak, “Manavgat Ulualan’da yapılmak istenen golf sahaları projesine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, projede hiçbir değişiklik yapmadan rant projesinde ısrar ediyor” diye konuştu.

'Turizm Bakanı nerede para yapacak, rant yapacak bir yer varsa oraya el atıyor'

Budak, şöyle konuştu:

“Antalya'da Antik Phaselis var; dünyanın göz bebeği, Dünya Kültür Mirası'nda yedek listeye girmiş. Ayakta olduğu dönemde Akdeniz'de kıyısı olan ülkelere ihracat yapan bir liman ve Antalya'nın gerçekten göz bebeği. Turizm Bakanlığı buraya öyle bir el attı ki ve üstelik de tek bir çivinin çakılamayacağı Phaselis Antik Kenti'nde şu anda inşaat yapıyor. Bin metreküpün üzerinde beton döküldü. Tabi hiçbirinizin umurunda değil 'Ya, ne olacak? Taş parçası' dersiniz. Hâlbuki bizim, bunları olduğu gibi devam ettirip hatta ayağa kaldırıp gelecek nesillere ve dünyaya hediye etmemiz gerekirken eserleri yok etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Turizm Bakanı nerede para yapacak, rant yapacak bir yer varsa oraya el atıyor.

'Phaselis’i betona boğan eski bakanın yeğeni'

Phaselis’i betona boğan ise AKP’li, eski Bakan Ergezen yeğeni. Yeğen bu şirketin sahibi ve ihaleyi alan o. Antik kenti yok ediyorsunuz. Antalya'da halkın denize girebileceği bütün yerleri tükettik, şimdi antik kentlere elinizi atıyoruz. Bu kabul edilebilir değil ve üstelik de yürütmeyi durdurma alınan yerlere de bu şekilde girilmiş durumda.

'3 tane otel ve bir golf sahası yapılmak isteniyor'

Kanunla, hukukla, mahkemeyle alakası olmayan Turizm Bakanlığı daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen ve mera alanı olan Ulualan'da projede hiçbir değişiklik yapılmadan 3 bin 500 dönüm alana da el atıyor. Buraya içinde golf sahası olan 3 tane otel ve bir golf sahası yapılmak isteniyor. Manavgatlının ve üstelik de o bölgeye gelen turistlerin denize girebildiği, ulaşabildiği alana şu anda kanuna aykırı bir şekilde el atılıyor."