Konya'da katledilen Dedeoğulları ailesinin davasında tape kaydı: Kürtler uslandı mı?

Konya'da daha önce de saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı aileden 7 kişiyi katletmiş ardından evi ateşe vermişti. Katliamı gerçekleştiren fail Mehmet Altun ile akrabaları olan Çalık ve Keleş ailesinden toplam 13 kişi soruşturma dosyası kapsamında tutuklanırken, dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma dosyasına Çalık ve Keleş ailesinin telefon kayıtları ve dijital medya yazışmaları eklendi. Yazışmalarda delilleri karartma çabası dikkat çekiyor.

Jin News'in haberine göre, Dedeoğulları katledilmeden önce, dosyada şüpheli olarak yer alan Çalık ve Keleş ailesinin yakınları tarafından dijital medya yazışmaları, ve tutuklanan V.K’nin cezaevinde oğlu A.K., kızı H.K. ile yaptığı telefon kayıtlarında ırkçı sözlerin yer alması dikkat çekti.

‘Kürtler uslandı mı?’

Cezaevinde bulunan V.K.’nin oğlu A.K ile yaptığı telefon görüşmesinin bir kısmı şu şekilde:

“V.K.: Kürtler uslandı mı?

A.K.: Kürtler uslandı.

V.K.: Çıkmış mı şeyden?

A.K.: 2 gün yatırmışlar, ameliyat olacaktı olmayacaktı diye doktorlar karar vermiş 2 gün geçti.

V.K.: Eee, olmuş mu?

A.K.: Ondan sonra ameliyat olmamış. İkinci günü çıkartmışlar zaten biz o adliyenin oralardayken.

V.K.: Hmm, öbürlerinde var mıydı peki şey, hasar?

A.K.: Kızının birinin kolu kırık, koca Kürdün işte kol kırık. Ondan sonra o Metin’in zaten bayağı bir kafalarda 3-4 yer kesik diye geçiyor.

V.K.: Kesik mi?

A.K.: He kesik. Ondan sonra o koca kızın birinin parmağı kırık. Ondan sonra Barış da bir haftaya kadar toparlardı zaten. Ondan sonra bir de şey de mi ne vardı, o ortanca kızın da kolu kırıktı.

V.K.: Küçük kızın bir şeyi yok değil mi?

A.K.: Kızında bir şey yok.

V.K.: O var ya S., vardığında o evdeymiş. Onlar var ya biz gittik evi yıkmışlar, dökmüşler herhalde. A., ablaya söyle böyle böyle A., abla deyip. Ondan sonra o da bir şahit bulsun mahalleden orada millet sesini mesini duymuştur. Sen S.,’ye sor.

A.K.: Tamam.

V.K.: S., abi böyle böyle yapmışlar de sen vardığında camlar kırık mıymış? Kırık değilse şahit yazdırın, şey yap. Tamam mı? Avukatıyla görüştürün.

A.K.: Tamam tamam. Zaten avukatıyla görüştüreceğiz. Ondan sonra şimdi onun arkadaşlarını da şey yapacağız.

V.K.: Ondan sonra … evlere kan man işte evleri tarumar etmişler herhalde evimi basmışlar diye. Değil mi, öyle yapmışlar, değil mi?

A.K.: Öyle yapmışlar.