Konya'da hemşireleri darp eden saldırganlardan 2'si serbest

Konya'da yüksekten düşme nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen yaralıya müdahale eden biri kadın 4 hemşire hastanın yakını 3 kişinin saldırısına uğradı.

Şüphelilerden biri hemşirelere "Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi.

Hemşireler yaralanırken gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız" dedi.