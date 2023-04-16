Konya'da emekli polis, eşi ve iki çocuğunu tabanca ile vurdu

Konya'da, bir ay önce emekli olan Salim Özçelik isimli polis, aile içinde çıkan tartışmada beylik tabancası ile eşi ve iki çocuğunu vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Özçelik'in eşi Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 07.30 sıralarında Beyhekim Mahallesi'nde bulunan meydana geldi. Bir ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, henüz nedeni belli olmayan sebepten beylik tabancası ile eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılardan Semra Özçelik, sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, iki çocuğu ise Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Özçelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.