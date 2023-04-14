Polis lojmanlarında kadın cinayeti

Manisa'da Demirci Emniyet Müdürlüğü'nün lojmanlarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, iddiaya göre, ilçede güzellik salonu işleten Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.
Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, hayatını kaybetti.
Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.