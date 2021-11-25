Konya'da bir mahalle sular altında kalacak: 'Vatandaş bu borcu ödeyebilecek durumda değil'

350 haneli Konya’nın Hadim İlçesine bağlı kırsal Dedemli Mahallesi’nin, yapılacak Bozkır Barajı projesi kapsamında taşınması kararı alındı. Mahalleliler, karar alındığı zaman yetkililerin, mülk sahiplerinden "150 bin lira gibi bir rakam" alınacağını söylediklerini ama gelinen süreçte kendilerinden 556 bin lira talep edildiğini belirtti.

Mahalle halkının talep edilen miktarı ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Yunus Özer, "Süreç başladığında dönemin Konya Valisi Nezih Doğan, devleti temsilen buraya gelip vatandaşı bilgilendirdi. 'İnşaatın yapı maliyetini borçlanacaksınız ve 20 yıl içinde bunu geri ödeyeceksiniz' denildi. Köy halkı bu söze güvenerek hiç sesini çıkarmadı. İş borçlandırma safhasına gelince 730 bin lira gibi bir meblağ çıktı. Bu vatandaş bu borcu ödeyebilecek durumda değil, köyün en zengini diyebileceğimiz insan bin-iki bin lira maaş alan emekliler" şeklinde konuştu.

'Köyümüz bir baskı altında, sesimizi duyuramıyoruz'

Mahallenin baskı altında olduğunu ve tapuları alındıktan sonra etraftaki ağaçların yetkililer tarafından kesildiğini söyleyen bir vatandaş da, “Buraları önce bizden aldılar, şimdi de ağaçları kesmeye başladılar. Köyümüz bir baskı altında, sesimizi duyurmakta zorluk çekiyoruz. Buraya gelenlerin başka amaçları da var. Kimse sesini çıkaramıyor, herkes baskı altında yıldılar artık. Biz bu duruma çare istiyoruz” dedi.

'Adam olsak oy vermezdik'

Duruma tepki gösteren başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Bu hakkımızı elimizden aldı. Biz bunlara niye oy verdik? hep keçiliğimizden. Adam olsak oy vermezdik. Ben şahsen bir daya oy vermem. O zaman oy verdik şimdi yaşananları hak ediyoruz." (ANKA)