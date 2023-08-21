Konya'da bir köye iki aydır şebeke suyu verilmiyor: 'Yetkililer ilgilenmiyor'

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe köyünün sakinleri, arıza nedeniyle iki aydır şebeke suyuna ulaşamıyor. Kuyudan doldurdukları suları bidonlarla evlerine taşıyan köylüler, yetkililere su sorununun çözülmesi çağrısında bulundu.

Mahallelilerden Halil Samancı, su kuyruğunda bekleyen araçları göstererek, duruma tepki gösterdi. Samancı, “Burası köyümüzün su kuyusu. Tam iki aydır şebekelerden içme suyu akmıyor. KOSKİ arızayı gidermek için sıraya yazmış. Bu sıcak havalarda köylü böyle sıra bekleyerek yemek suyunu, hayvanların suyunu pınardan karşılıyor. Hiçbir yetkili köyün su sorunuyla ilgilenmiyor. 2023 yılında köylüye yapılan bu eziyete yetkililer duyarsız kalıyor. Görsünler köylünün çektiğini. 4-5 araba su doldurmak için burada sıra bekliyor” dedi.

Kuyudan su dolduran bir kadın ise “İki aydır sularımız olmadığı için bu şekilde sıra bekleyerek, yiyecek, içecek ve hayvanlarımızın sularını buradan karşılıyoruz. Yetkililer bu durumla ilgilenmiyor. Gerekenin yapılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin KOSKİ’den yapılan açıklamada bölgedeki iki su kuyusunun kullanılamaz durumda olduğu, yeni bir kuyu yapımı için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca tankerlerle köyle su takviyesi yapıldığı kaydedildi (ANKA)