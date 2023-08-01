Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Selçuk ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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