Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.