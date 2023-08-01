Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Sol - balıkesir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Selçuk ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.