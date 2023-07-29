Özhaseki: 9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceğiz

Bakan Özhaseki, depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya’da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı’nın temel atma törenine katıldı.

Özhaseki, “Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya’dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi.

Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda 55 bin kişi çadırlarda, 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde, 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla aileye de kira yardımı yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası, bir an önce gelelim bunları yapalım, kardeşlerimizi evine gönderelim, onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler.

Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem evimizden çıkmayacağız.'' (AA)