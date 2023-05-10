Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.