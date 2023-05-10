Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.