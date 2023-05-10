Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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