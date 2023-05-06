Depremzede öğrencilere yüz yüze sınav mağduriyeti

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş ve uzaktan (online) sınav kararı almıştı. Bu kararın ardından özellikle deprem bölgelerinde ailesi olan üniversite öğrenciler ailelerin yanına geçerek uzaktan eğitime devam etti.

Aradan geçen süre zarfında bazı üniversitelerin yüz yüze eğitim kararı alması depremzede öğrencileri mağdur etti. Bu süreçte sınavların yüz yüze olacak olması nedeniyle sorun yaşayan öğrenciler yaşadıkları sorunu soL Haber'e anlattılar.

'Sınav kararı depremzede öğrenciler mağdur etti'

Sınavın yüz yüze olması kararından doğan sıkıntıları aktaran öğrenciler birçok öğrencinin bu sorundan dolayı sınavlara katılamayacağını belirtiyor. İstanbul'da Beykent Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerden Ayşe "Bu karar nedeniyle sınava giremeyecek arkadaşlarımız var. Oysa 9 Şubat'ta ilan ettikleri karara göre eğitimin ve sınavların, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında online olacağı bilgisi edinmiştik. Bunu tarafımıza okulumuz iletti. 9 Şubat'ta böyle bir karar gelmişti. Ama şimdi kararımızı değiştirdik diyorlar kısaca. 2 Mayıs tarihinde gelen bilgilendirmede ise sınavın yüz yüze olacağını ilan ettiler" diye anlatıyor bu süreci.

'Eğitim uzaktan sınavlar yüz yüze'

Sınavların yüz yüze yapılmasına tepki gösteren öğrenciler gerekçe olarak da ulaşım sıkıntısını gösteriyor. "Şimdi birçok yerde yurtlarda depremzedeler kalıyor ya da yurt hizmetleri kısıtlandı. Birçok öğrenci kaldığı öğrenci evlerini dağıttı ya da eşyalarını toplayıp memleketine döndü. Şimdi örneğin ben Malatya'dan nasıl gideceğim tekrar İstanbul'a. Kaç gün nerde nasıl kalacağım? Depremzede bir ailem var, bazılarımız ailesini bırakıp gidecek durumda değil. Durum yanlış anlaşılmasın. Sınavların uzaktan olması ya da olmaması değil tek başına sorun. Burada yaşadığımız sorun plansızlık. Madem sınavlar yüz yüze olacak o zaman eğitime de yüz yüze devam edelim ne yapacağımızı bilelim. Bir sınav uzaktan diğer sınav yüz yüze dediğiniz zaman Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri toplayıp getiremezsiniz. Basit değil bu işler. Sınavlara bir kaç hafta kala bunu ilan etmek gerçekten çok tuhaf" diyen öğrenciler soruna acilen çözüm bekliyor.

'Sadece bir üniversitede en 250 öğrenci mağdur olmuş durumda'

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan öğrenciler "Sadece Beykent Üniversitesi'nden 200-250 kişi deprem bölgesinde. Bu karar birçok öğrenciyi mağdur edecek. Bizim bölüm öğrencileriyle ya da çevredeki öğrencilerle oluşturduğumuz WhatsApp grupları var. Buralarda yazıştığımızda bazı öğrencilerin sınava gidemeyeceğini ifade ettiği örnekler oluyor. Sadece Beykent Üniversitesi de değil. Okan Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi de yüz yüze sınav kararı alan üniversiteler arasında bildiğimiz kadarıyla. Sınavlara bir kaç hafta kala alınan bu kararın acilen gözden geçirilmesi gerekiyor" diyor.