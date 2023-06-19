Konya ve Kütahya'da işçi servisi kazalarında toplam 23 kişi yaralandı

Konya ve Kütahya'da işçileri taşıyan araçların karıştığı iki farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 23 kişi yaralandı.

Konya'da 12 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kazada, servisin sürücüsü ve araçta bulunan 7 kişi ile otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan işçi servisinin Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü ilçe merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.

Kütahya'da 11 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

İşçi taşıyan otobüs, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 3. kilometresinde, aynı yöne giden ve önüne hayvan çıkması nedeniyle aniden duran işçi taşıyan diğer otobüse arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile aynı otobüste bulunan 10 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden Mehmet Ç. ile 10 işçi, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçların, Tavşanlı Organize Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi. (AA)