Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 24 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs, Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, midibüsteki yabancı uyruklu Mohammad Zain'in (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 sürücü ve midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)