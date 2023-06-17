Samsun'da minibüs devrildi: Aralarında çocukların da olduğu 9 yaralı

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal K. idaresindeki 06 DOF 07 plakalı minibüs, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Turgutlu mevkiinde refüjdeki, bir süre önce sökülen aydınlatma direğinin betonuna çarptı.

Savrulan minibüs yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)
 