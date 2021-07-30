Konya Valiliği'nden açıklama

Konya Valiliği, ilde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin katledilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada "30.07.2021 günü saat 19:00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" denildi.

Açıklamada "Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" ifadesine yer verildi.