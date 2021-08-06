Konya Katliamı zanlısı tutuklandı

Geçtiğimiz gün yakalanan, Dedeoğulları Ailesi üyelerinin vahşice katledip evlerini ateşe veren Konya katliamı zanlısı Mehmet Altun tutuklandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Kürt aileye yönelik katliamın ardından 14 şüpheli gözaltına alınmış 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aile 12 Mayıs'ta 60 kişilik bir grup tarafından "Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" denilerek bıçaklı, taşlı, sopalı ırkçı saldırıya uğramıştı. İlk saldırıyla ilgili tutuklanan 5 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.