Konya Katliamı davasında bir kişi daha tahliye edildi

Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği silahlı saldırıya ilişkin davada mahkemeye yapılan itirazla bugün tutuklu İbrahim Keleş de serbest bırakıldı.

Olayın asli faili Mehmet Altun'un tutukluluk halininse devamı kararlaştırıldı. Mahkemeye yapılan itirazla 17 Kasım'da Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de tahliye edilmişti. Davada Mehmet Altun dışında tutuklu kalmadı.

Başsavcılık tarafından hazırlanıp sunulan iddianamede, Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.