Konya Katliamı'nda 3 kişi daha serbest: 2 tutuklu kaldı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, 10 tutukludan 5'inin tahliye edilmesinin ardından mahkemeye yapılan itirazla bugün Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de serbest bırakıldı. Lütfi ve Ali Keleş geçtiğimiz ay tutuklanmıştı.

Olayın asli faili Mehmet Altun ile İbrahim Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya'da geçtiğimiz Temmuz ayında, daha önce de saldırıya uğrayan Kürt ailenin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar 3'ü kadın 7 kişiyi katletmiş, evi ateşe vermişti.