Konut sektöründe satışlar düşüyor, fiyatlar yükseliyor

Türkiye genelinde konut satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azaldı. Satışta yılın ilk üç ayında gözlenen düşüşe karşın fiyatlardaki artış hız kesmedi.

Merkez Bankası konut fiyat endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 141,5 arttı. Endeks, reel olarak ise yüzde 56,3 yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre endeksin en çok arttığı bölge yüzde 174,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta oldu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesindeki artış yüzde 166,2, Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesindeki artış ise yüzde 163 oldu.

Konut fiyatlarındaki en düşük artış yüzde 92,4 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde gerçekleşti. Fiyatlar, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli bölgesinde yüzde 99,4, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde ise yüzde 101,1 arttı.

İstanbul'da metrekare fiyatı 30 bin lira eşiğini aştı

Konut fiyatları, yıllık bazda İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1, İzmir'de ise yüzde 142,6 arttı.

Verilere göre Türkiye'de bir evin birim metrekare fiyatı 20 bin 493 TL oldu. İstanbul'da ocak ayında 28 bin 910 TL bir evin birim metrekare fiyatı 31 bin 802 liraya yükseldi. Ayın evin fiyatı Ankara'da 14 bin 986, İzmir'de ise 24 bin 75 liraya yükseldi.

Konut fiyat endeksi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 6,9, yıllık bazda ise yüzde 153,1 artmıştı.