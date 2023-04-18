Deprem konutu ihalelerinde adres şaşmıyor: 24 milyar lira AKP'li müteahhitlere gidecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin düzenlediği milyarlarca liralık deprem konutu ihalelerini tanıdık şirketler aldı.

BirGün'de yer habere göre toplam 24 milyar 143 milyon lirayı bulan Adıyaman'daki 6 ayrı deprem konutu ihalesini alan şirketler şöyle: