Deprem konutu ihalelerinde adres şaşmıyor: 24 milyar lira AKP'li müteahhitlere gidecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin düzenlediği milyarlarca liralık deprem konutu ihalelerini tanıdık şirketler aldı.
BirGün'de yer habere göre toplam 24 milyar 143 milyon lirayı bulan Adıyaman'daki 6 ayrı deprem konutu ihalesini alan şirketler şöyle:
- "Adıyaman İndere Deprem Konutları Birinci Etap İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” başlığıyla düzenlenen ihale KDV hariç 4 milyar 104 milyon liraya Cevahir Yapı Şirketi’ne verildi. Cevahir Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikâh şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan olmuştu. Öte yandan Cevahir Yapı’nın ortakları arasında yer alan, 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de yer alıyordu.
- Adıyaman’a yapılacak deprem konutları için düzenlenen bir başka ihale de 4 milyar 297 milyon lira bedelle UNTD İnşaat Şirketi’ne verildi. UNTD İnşaat Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’ni de inşa etmişti. Erdoğan’ın Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarlamasıyla gündem olan şirketin sahibi Şenol Özbek’in Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğu ifade ediliyor.
- Adıyaman İndere Deprem Konutları İkinci Kısım İnşaatı ihalesi” adı altında düzenlenen ihale de 3 milyar 653 milyon liraya Mücahit Hamza Ekşi ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin sahibi olduğu Ahes İnşaat şirketine verildi. Ahes İnşaat’ın sahipleri aynı zamanda AKP’li Kadem Ekşi’nin de yakınları. Ayrıca Kadem Ekşi, 2015 ile 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’den milletvekilliği için aday adayı olmuş ama aday gösterilmemişti.
- Adıyaman Gölbaşı’na yapılacak deprem konutlarının birinci etabı için düzenlenen ihaleyi de Cent Yapı, Serra Mühendislik ve Maksem Yapı isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığı 2 milyar 744 milyon liraya aldı. Milyarlık ihaleyi alan şirketlerden biri olan Maksem Yapı’nın ortakları arasında yer alan Nevzat Özülke’nin 17-25 Aralık operasyonun ardından görevden alınan Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğluyla ticari ilişkisi vardı.
- Adıyaman İndere’ye yapılacak deprem konutları için düzenlenen iki ayrı ihaleyi de toplam 9 milyar 345 milyon liraya Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi’ne verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik" demişti.