Konut satışlarında yüzde 59'luk artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı raporunda konut satışlarında önceki yıllara kıyasla yüzde 59 artış gözlemlendi.

TÜİK'in verilerine göre yüzde 59 artan konut satışlarında yabancılara satılan konutlarda ciddi bir artış gözlemlendi. Türk Lirası'nın dolar ve avro karşısında değer kaybettiği bu dönemde geçtiğimiz yıl Kasım ayına kıyasla yabancılara konut satışı yüzde 48,4 artış gösterdi.

Kasım ayında yapılan konut satışlarında 178 bin konuttan yaklaşık 8 binini yabancılar oluşturdu. Yabancılara konut satışlarında birinci sırayı İran vatandaşları alırken, İran'ı Irak ve Rusya takip etti.