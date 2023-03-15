Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

Kredili konut satışlarında yüzde 12,7 düşüş

Kredi satışları içeren ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalış göstererek 17 bin 357 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 5 bin 93'ü; ocak-şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 9 bin 353'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Yabancıya konut satışı yüzde 27 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.

En çok Ruslar konut aldı

Şubat ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 183 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak ve 142 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi