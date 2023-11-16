Konut satışlarında düşüş sürüyor

Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Ekim'de konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu illerse 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara konut satışında yüzde 53 düşüş

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535'e geriledi.

Ekim'de yabancılara 2 bin 535 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, Ekim'de yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 931 konutla Antalya aldı. Bu ili 758 konutla İstanbul ve 294 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalışla 30 bin 599 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 235 konutla İran, 152 konutla Almanya ve 138 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.