Konut satışları yüzde 44,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışları, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 13 bin 463 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530 oldu.



Haziran'daki ipotekli satışların 4 bin 698'i; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 39 bin 499'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 azalarak 70 bin 173 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,9 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 444 bin 249 oldu.

İlk el konut satış sayısı 25 bin 886 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalarak 25 bin 886 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,0 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalışla 171 bin 158 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalış göstererek 57 bin 750 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,0 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalışla 394 bin 621 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 69,6 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu. Haziran'da toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 4 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin izledi.