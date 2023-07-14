Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırına ilişkin düzenleme uzatıldı

Konut kiralarında uygulanacak artışları yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen 23’üncü madde ile; konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Söz konusu uygulama, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ni geçmemesi koşuluyla geçerli olacak.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. (ANKA)