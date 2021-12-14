Konut satışları yıllık bazda yüzde 59 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışlarındaki artış rekor seviyede. Kasım ayındaki konut satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla yüzde 59 artmış durumda. İpotekli konut satışları da 14 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Yüzde 61 artış gösteren ipotekli konut satış sayısı 40 bine dayandı.

Türkiye geneli konut satış sayısının 178 bin 814 gösterildiği verilerde yabancılara satılan konut sayılarında da artış olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılı Kasım ayına kıyasla yüzde 48 atış gösteren yabancılara konut satışı sayısı ise 7 bin 363. Yabancılar arasında Türkiye'den en çok ev alan İranlı vatandaşlar oldu. İran'ı Irak ve Rusya takip etti.

Yabancılara satılan konutlarda en çok tercih edilen il İstanbul olurken İstanbul'u ise Antalya ve Ankara izledi. Henüz kullanılmamış ilk el konut satışlarında artış gözlemlerken ikinci el konut satışlarında ise yüzde 8 oranında düşüş kaydedildi.