Konut krizi tırmanıyor: Yeni ve az katlı binalara kaçış başladı

Deprem İstanbul'da taşınma hareketliği yarattı. Emlakçılar, vatandaşların fay hattından uzak semtleri araştırdıklarını söylüyor. İlk tespit, merkez ilçelerdeki eski binalarda fiyatların düşmeye başladığı yeni binalarda ise arttığı yönünde. Deprem bir şeyi daha değiştirdi, artık kiralama ya da satın almalarda ev sahiplerinden "bina risk tespit belgesi" isteniyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, DHA'ya konuştu. İstanbul depremi ile ilgili dedikoduların emlak piyasasını etkilediğini belirterek, "İstanbul’a şu an dışarıdan kimse gelmiyor ama kendi içinde de bir deprem riski olduğu için vatandaşlar, daha sağlam zemin ve daha yeni bina, daha güvenli bir alana gitme ihtiyacı duyuyorlar. Bu psikoloji hakim. Hali vakti yerinde olanlar iki üç katlı villa tipi evlere geçiyor" dedi.

Emlakçılar ise özellikle eski evlerden ve deprem riski olan bölgelerden insanların taşınmaya başladığını ve deprem sonrasında özellikle yeni binalarda fiyatların yükseldiğini söyledi. Küçükçekmece bölgesinde emlakçılık yapan Cesim Demirçin, "Şu an özellikle eski evler rağbet görmüyor, yeni daireler rağbet görüyor. İnsanlar zemini sağlam diye Kayaşehir, Bahçeşehir, Başakşehir gibi noktalara gidiyorlar. Buralarda 10 bin liradan aşağı kira yok. Bahsettiğim Kayaşehir gibi bölgelerde ise kiralar 15-20 bin liraya ulaşıyor 3+1 bir ev için. Bize göre ortalama yüzde 50 artış var. 10 bin liralık daireler 20 bin liraya yaklaşmış durumda" dedi.