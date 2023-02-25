Deprem sonrası konut krizi: Kiralar artmaya başladı

ABD’li finans ajansı Bloomberg, Kahramanmaraş depreminin ardından ülke içerisinde yaşanan göç nedeniyle kiralık konut krizinin derinleştiğini belirtti.

Bloomberg’te İnci Özbek ve Taylan Bilgiç imzasıyla yayımlanan haberde 6 Şubat depreminin ardından milyonlarca insanın kalacak yer aramak için harekete geçtiği, bu durumun ülkedeki konut krizini daha da şiddetlendirdiği belirtildi.

Kiralarda yüzde 45'e varan artış

Haberde İstanbul merkezli TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin yaptığı araştırmanın sonuçları aktarıldı. Araştırmaya göre, ülkenin güneydoğusundan komşu illere ve daha batıdaki büyük şehirlere göç, kiralarda yüzde 45’e varan artışlara neden oldu.

Batıdaki büyükşehirlerde yaşayan insanlar da fay hatlarından uzak veya sağlam olduğunu düşündükleri mahallelere akın ettiği belirtildi.

Ev sahipleri fiyatları artırmaya başladı

İstanbul Zekeriyaköy’de emlakçı olan Ahmet Onsoy, yaptığı açıklamada, "Hem kiralama hem de satın alma taleplerinde büyük bir artış var. Riskli olarak vurgulanan bölgelerde yaşayan insanlar ofislerimize akın etti, ancak kiralık çok fazla ev kalmadı" dedi.

İzmir Urla’da emlakçılık yapan Günay Levent ise "Şehir merkezinden ve diğer büyük şehirlerden müstakil evler veya az katlı apartman daireleri için müşteriler arıyor. Birçoğu özellikle fay hatlarının yerini soruyor" dedi. Levent, "Ev sahipleri buna tepki olarak fiyatları artırmaya başladı" dedi.

Haberde ayrıca yabancıya satışların ülkedeki konut sektöründe yarattığı sorunlara değinilerek muhalefet liderlerinin yabancılara satışın yasaklanması yönündeki çağrıları hatırlatıldı.