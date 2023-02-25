Yardımları bile rant amaçlı... 'Iğdır'da toplanan yardımlar neden Samandağ'a yönlendirildi?'

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından birçok vali ve kamu yöneticisi deprem bölgelerinde koordinasyonu sağlamak için geçici olarak görevlendirildi. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de deprem sürecinde afet yönetimi için Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne görevlendirilmişti.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra yine Iğdır'dan Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Alparslan Altuğ'un da depremin ilk günlerinde Samandağ'a geçtiği biliniyor. Iğdır'daki belediye temizlik personeli ve yine Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki bazı hekimlerin ve sağlık personelinin de yine benzer şekilde Samandağ'daki afet yönetimi ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara katıldıkları basına yansımıştı.

Ancak Iğdırlılar Iğdır'dan toplanan tüm yardımların özellikle Samandağ'a yönlendirilmesi konusunu "Deprem sonrası alınacak ihaleler için Valinin gözüne girme yarışı" olarak yorumluyor.

'Plansızca toplanan yardımlar günlerce Samandağ'da bekledi'

Iğdır'dan aynı zamanda Hatay'daki depremzedeler için dayanışmaya gelen birçok gönüllü, Samandağ'a yaptıkları ziyaretlerde Iğdır'dan gelen yardım malzemelerinin Samandağ İlçesi'nde TIR'larda beklediğini, plansızca ve koordine edilmeden yola çıkan birçok aracın birçok ihtiyaç noktasını es geçerek sadece Samandağ'a gittiğini ancak orada da ihtiyaca uygun şekilde dağıtılmadan uzunca süre araçlarda bekletildiklerini ifade etti.

Iğdır'dan gelen depremzedeler ile dayanışmaya gelen gönüllüler "Olayı duyar duymaz yola koyulduk. Elimizden ne gelir diye düşündük. Hiçbir şey yapamazsak çaylarını demler sıcak bir bardak çay dağıtırız depremzedeler için diyerek yola koyulduk. Gelirken de battaniye, ekmek, su ne varsa yanımıza aldık aracımızdaki boş yerlere. Yolda gelirken Iğdır Valisi'nin Samandağ'a atandığı haberini aldık. Sonra Iğdır'da ne kadar şirket varsa Iğdır Valisi'nin olduğu yere yardım malzemeleri ilettiğini öğrendik. Burada iyi niyetli birçok insan vardır. Buna şüphe yok. Ama sırf Iğdır Valisi'nin gözüne girmek için, kendisiyle bir karede fotoğrafa girmek için, Samandağ tabelası önünde fotoğraf çekmek için yardım gönderen insanlara şahit olduk. İnsanların cenazesi daha yerde ayıptır bu. Aha gidin bakın bir sürü TIR bekliyordu orada hepsinin üzerinde Iğdır yazıları var. Niye? Iğdır Valisinin gözüne girmek için. Biz önce Malatya, Adıyaman'a gittik. Orada doğru bir temas bulamayınca bari Hatay'a gelelim dedik. Yolda öğrendik Valinin buraya atandığını. Umarım Vali bu art niyetlileri fark eder ve hesaba katar" diyerek anlatıyor gelişmeleri.

'Çocuğum okul harçlığını iletmişti, tam 15 gün TIR'larda bekledi o kutu'

Dayanışma için Hatay'a gelen gönüllülerden biri çocuğunun depremin ilk günü kapı kapı gezerek bir sürü yardım malzemesi topladığını hatta okul harçlığını biriktirdiği kumbarasını açarak parayı depremzede çocuklara ilettiğini belirtti. Depremzedeler için Hatay'a gelen gönüllü "Çocuğum kumbarasını yolladı ama yolladığı TIR'lar hala Samandağ'da bekliyor. Bizim topladığımız yardımlar 6 Şubat günü akşam üzeri yola çıktı. Ama biz yardımlardan önce buraya geldik. Baktık ki TIR'lar bekliyor hala Samandağ'da. Valiye selam vermeden dağıtmayacaklar herhalde öyle anlıyoruz. Şimdi çocuğum telefonda bana 'anne ne oldu o yardımlar' dese TIR'larda mı bekletiliyor diyeceğim? Çocuğun hayalleri yıkılır. Ayrıca Samandağlı insanlarımızın ne günahı var. Acil ihtiyaç duydukları malzemeler çoğu bunların" sözleriyle anlatıyor yaşananları.

'Iğdır'a en uzak nokta Samandağ, halbuki daha yakın ihtiyaç noktaları vardı'

Iğdır'dan dayanışma için Hatay'a gelen gönüllülerin dikkat çektikleri bir diğer nokta ise Iğdır'ın depreme en uzak noktasının Samandağ oluşu.

Gönüllüler bu durumu şu sözlerle anlatıyor: "Şimdi Iğdır'dan bir araç çıktı diyelim yola. Iğdır'a en uzak nokta neresi desen Samandağ. Hatay'ın da uzağında. Malatya, Adıyaman, Diyarbakır gibi yerler Iğdır'a daha yakın. Örneğin Malatya ile Iğdır arası mesafe 700 km iken Iğdır ile Samandağ arası 1000 km. Şimdi burada adını vermeyeyim iki büyük Iğdırlı şirketin Allah aşkına o kadar ihtiyaç noktasını es geçip sadece Samandağ'a yardım yollamasını samimi buluyor musunuz? Hepsinin derdi deprem sonrasındaki rant. Vali ile samimiyeti arttırma niyetindeler. Aklı başında bir insan Iğdır'a en yakın noktaları seçer yardım etmek için. Daha çok gidip gelmek için. Yol parasından tasarruf edip yardım malzemesi almak için. Umarım bunları Iğdır Valisi bilir ve görür."

'Iğdır'dan Malatya'ya giden gönüllüler: İhtiyaç her yerde'

Yine Iğdır'dan topladıkları yardım malzemelerini Malatya'nın birçok köyüne ulaştıran gönüllüler ise "İhtiyaçların büyüğü var belki ama küçüğü yok. Her yerde ihtiyaç var. Şimdi mesela biz bir sürü eşya götürdük. İçinde ekmek de vardı hijyen malzemesi de. Yaptığımız şey kocaman bir yangına bir damla su taşımak. Ama üzerimize düşen buydu. İnsanlık görevidir bu. Dayanışma gösterdik. Iğdır'dan Samandağ'a giden yardım malzemelerini duyanca hem gurur duyduk Iğdırlılar olarak hem de kaygı duyduk. Her yer ihtiyaç yeri. Ama Iğdır'dan yüz tane araç çıkıyor da bunun 99'u tek bir noktaya gidiyorsa burada kriz yönetimi var demesin kimse" diyor.