Samandağ'da bir yurttaş isyan etti: Burada devlet yok, bir tane arama kurtarma ekibi gelmedi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışmaları ekibi görülmedi.

Samandağ ilçesinde de durum vahim. Bölgede arama kurtarma çalışmaları yetersiz.

soL'a ulaşan Habip Yapar adlı yurttaş, "32 saattir Samandağ'da dal kıpırdamıyor, burada devlet yok, bir tane arama kurtarma ekibi gelmedi" diyor. Yaşlı annesi Hayat Yapar ve babası Adil Yapar'ın göçük altında olduğunu, başvurmadıkları yer kalmadığını belirten yurttaş, "Düne kadar sesleri geliyordu birkaç saatlik çalışmayla kurtarılabilirdi" diyerek isyan etti.