Konut fiyatları ekimde yıllık yüzde 86 arttı

Konut fiyatları ekimde yıllık yüzde 86,46 arttı. 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ülke genelindeki ortalama fiyatı 3 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

Aylık yüzde 3,8 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

3 büyükşehirde artış

Ankara, İstanbul ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,7, 2,9 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir’de sırasıyla yüzde 101,5, 74,4 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi.