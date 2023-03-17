Konut fiyatları 6 yılda 7 kat arttı

Türkiye, konut fiyatlarında dünya zirvesine çıkarken halk ise yüksek kiralardan şikâyetçi. Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi’nde de yüksek artış görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Ülkedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endeks, Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, Ocak'ta yıllık bazda yüzde 153,1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59,1 oldu. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154,4, Ankara'da yüzde 156,8 ve İzmir'de 149,9 yükseldi.

Endeks değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre üç büyük ilin sıralaması şöyle oldu:

İstanbul: %6

Ankara: %6

İzmir: %5,8

Artış rekoru Türkiye’de

Ajans Press’in uluslararası emlak danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, zirvede yer aldı.

56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmada, Türkiye’de yüksek enflasyon vurgusu yapılırken nominal fiyat artışının yüzde 189,2 fakat enflasyondan arındırılmış reel fiyat değişiminin ise yüzde 57,6 olduğu belirtildi. TL'nin değer kaybı Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye yerleştirirken diğer ülkelerde sıralama şöyle:

Slovakya: %25,5

Çekya: %23,5

İzlanda: %22,9

Estonya: %21

ABD: %20,6

Macaristan: %19,5

Letonya: %17,3

Slovenya: %16,9

Kanada: %16