Kasım ayı da doğalgaz, otogaz ve içkiye zamlarla başladı.
KonuşuYorum programında bugün İstanbul Kartal'da vatandaşlara "Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
soL TV'ye buradan abone olabilirsiniz.
KonuşuYorum programı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
soL TV vatandaşlara 'Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu.
Haber Merkezi
Kasım ayı da doğalgaz, otogaz ve içkiye zamlarla başladı.
KonuşuYorum programında bugün İstanbul Kartal'da vatandaşlara "Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
soL TV'ye buradan abone olabilirsiniz.
KonuşuYorum programı