KonuşuYorum | Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

soL TV vatandaşlara 'Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu.

Haber Merkezi

Kasım ayı da doğalgaz, otogaz ve içkiye zamlarla başladı.

KonuşuYorum programında bugün İstanbul Kartal'da vatandaşlara "Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

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KonuşuYorum programı

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