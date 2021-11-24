KonuşuYorum | 'Tayyip Erdoğan kıçımızda don bırakmadı, şuraya bakar mısın?'

soL TV, İstanbul Üsküdar'da vatandaşlara "'19 yıldır iktidarda olan AKP vatandaşa biraz daha dayanın ekonomideki kötü gidişten kurtulacağız' diyor. İnanıyor musunuz?" diye sordu.

Ekonomideki kötü gidişata karşı tepkili olan vatandaşlar, AKP'yi eleştirdi.

Ekonominin kötü gidişatına tepki gösteren bir vatandaş ilaçlarını göstererek "Tayyip Erdoğan bana 950 lira maaş veriyor. Niye kendi çocuğuna vermiyor? Tayyip Erdoğan kıçımızda don bırakmadı, şuraya bakar mısın? Erdoğan bunu giyebilir mi?... Tayyip Erdoğan kimsin oğlum? Ben bu ülkeye 25 yıl vergi vermişim. Sen bana paşa paşa değil, aslanlar gibi değil, eşek gibi bakacaksın" dedi.

İşte yurttaşların verdiği yanıtlar: