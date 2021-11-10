KonuşuYorum | Mutfak harcamalarına maaşınızın ne kadarı gidiyor?

soL TV bugün Maltepe Pazarı'nda vatandaşlara 'mutfak masrafınız ne kadar tutuyor' diye sordu.

Haber Merkezi

KonuşuYorum programında bugün İstanbul Maltepe Pazarı'nda vatandaşlara "Mutfak harcamalarına maaşınızın ne kadarı gidiyor?" diye soruldu.

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KonuşuYorum programı

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