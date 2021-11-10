KonuşuYorum programında bugün İstanbul Maltepe Pazarı'nda vatandaşlara "Mutfak harcamalarına maaşınızın ne kadarı gidiyor?" diye soruldu.
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KonuşuYorum programı
Ali Ufuk Arikan
KonuşuYorum | Mutfak harcamalarına maaşınızın ne kadarı gidiyor?
soL TV bugün Maltepe Pazarı'nda vatandaşlara 'mutfak masrafınız ne kadar tutuyor' diye sordu.
Haber Merkezi
KonuşuYorum programında bugün İstanbul Maltepe Pazarı'nda vatandaşlara "Mutfak harcamalarına maaşınızın ne kadarı gidiyor?" diye soruldu.
soL TV'ye buradan abone olabilirsiniz.
KonuşuYorum programı