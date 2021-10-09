Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 100'den fazla ölü veya kayıp var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yetkililer Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu hafta birbirine bağlı dokuz kano battıktan sonra 100'den fazla kişinin öldüğünü veya kayıp olduğunu söyledi.

Afrika'nın en büyük nehirlerinden biri olan Kongo Nehri'nde meydana gelen faciaya ilişkin Mongala eyaletinin valisi sözcüsü Nestor Magbado AFP'ye verdiği demeçte, altmış bir ceset çıkarıldığını ve 60 kişinin daha kayıp olduğuna inanıldığını söyledi.

39 kişinin kurtulduğu açıklandı.

Yetkili, gemideki yolculara dair herhangi bir belge bulunmadığından, kayıp rakamın teknenin kapasitesine dayalı bir tahmin olduğunu söyledi.

Magbado, kazadaki söz konusu deniz taşıtının birbirine bağlı, pirogue olarak bilinen dokuz geleneksel ahşap kano olduğunu söyledi.

Kazanın, gece boyunca "kötü hava koşullarından ve aşırı kalabalıktan" kaynaklanmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Magbado, kurbanların arasında eyalet başkenti Bumba'ya seyahat eden seyyar satıcılar ve öğrenciler olduğunu söyledi.