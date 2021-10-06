KONDA'nın son anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı anketinin sonuçları belli oldu.
Sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41,6’ya gerilerken, Millet İttifakı’nın oyu eylül ayında yüzde 2,8 artış ile yüzde 44,1 oldu.
AKP’nin ise temmuz ayında yüzde 36,1 olan oy oranı eylül ayında yüzde 32,7’ye indi. MHP'nin oy oranıysa yüzde 8,9’a düştü.
Eylül ayında Millet İttifakı'nda CHP'nin oy oranı yüzde 25,6'dan yüzde 24,8’e inerken İYİP'in oy oranının yüzde 15,7'den yüzde 19,3’e çıktığı kaydedildi.
Eylül ayında HDP'nin oy oranıysa yüzde 11,7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde 11,2 olmuştu.