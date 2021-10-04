Erdoğan analizlerine yenisi eklendi: 'Seçim öncesi faiz indirimi kararından pişman olabilir'

Anaakım Batı medyasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili analizlere bir yenisi eklendi.

Reuters'ta yer alan 'Gözler seçim anketlerinde, Erdoğan faiz indirimi kararından pişman olabilir' başlıklı değerlendirme yazısında, Erdoğan'ın "Türkiye ekonomisini yükselişe sokma" amacıyla verdiği faiz düşürme kararının seçimler öncesinde yüksek enflasyon ve elden lira çıkarmak olarak geri tepebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynakların, Reuters'a yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın faiz indirimi için merkez bankasına aylarca baskı yaptığını aktardığı kaydedildi.

Faiz indirimi kararıyla yabancı yatırımcıların ülkeden çekilmeye başladığına, enflasyonun hızla yükseldiğine ve liranın en düşük seviyeyi gördüğüne işaret edilen yazıda, seçim anketlerinde düşüşte olan Erdoğan'ın faiz indirimi için merkez bankası başkanını değiştirerek "sabırsızca" hareket ettiği ve bunun ardından yaşanan enflasyon artışına şaşırdığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisiyse, faiz indiriminin tüm risklere ve eleştirilere karşın faydalı bir karar olduğunu savunarak, "Karar, ihracatı artırmak, istihdam sağlamak ve yeni yatırımlara yer açmak için gerekliydi. Olumsuz etkileri olabilir, ancak bu faydaları sağlamak için bu karar alınmalıydı" dedi.

Merkez bankasının "yüksek faiz oranının indirilmesinin gerekli ve enflasyonun geçici olduğu"na ilişkin açıklamasının hatırlatıldığı yazıda, Türkiye'nin düşük yabancı rezervlerinin, ağır ithalatının ve enflasyona ayarlı "reel" faiz oranının yüksekliğinin Türk lirası için bir "alarm" olduğu vurgulandı. Bu etmenlerin yanı sıra, liranın gittikçe düşen değerinin de enflasyonu da yükselttiğine işaret edildi.

Yazıda, faiz indirimi kararının ardından borç getiri ölçütlerinin düşmesinin, merkez bankasının faiz oranını daha da düşürebileceğine dönük inancın az olduğuna işaret olduğu ancak para piyasasındaki verilere göre gelecekte de faiz indiriminin mümkün olabileceği kaydedildi.

Yazıda, AKP'nin seçim anketlerindeki oranının 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 42,6'dan yüzde 31-33 aralığına düştüğüne ve ortağı MHP'ye olan desteğin azaldığına işaret edildi.