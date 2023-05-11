KONDA anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya yakın ama seçim ikinci tura kalabilir

KONDA Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı kazanmaya daha yakın olarak gözüküyor.

Ankete göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun oyu yüzde 49,3. Erdoğan'ın oyu yüzde 43,7 olarak ölçülerek Kılıçdaroğlu'nun 6 puan gerisinde kaldı. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 4,8 oldu. Muharrem İnce ise oy oranı yüzde 2,2 olarak kayda geçti.

'İlk turda Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır'

KONDA, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğu görülen anket sonuçları için, “Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır” dedi.

KONDA'nın internet sitesinde de yayımlanan bilgi notunda, cumhurbaşkanlığı sonuçları için şu değerlendirme yapıldı:

“6-7 Mayıs tarihindeki araştırmaya ait bulgular Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır.”

İttifakların durumu

Ankette ittifakların da oy oranları verildi. Cumhur İttifakı’nın en yüksek oy oranına ulaşacak ittifak olmasının beklendiği ifade edilen bilgi notunda, şöyle denildi:

“Bu seçimde siyasi partiler çok çeşitli seçim, ittifak ve aday liste stratejileri ile seçime giriyorlar. 87 seçim bölgesinin tamamında birlikte hareket eden, tamamında ayrı hareket eden, bazılarında ayrı bazılarında birlikte hareket eden, bazılarında ayrı giren ama birbirlerinin listesinde adayları olan aynı ittifak mensubu partiler var. O yüzden parti oyu tercihi yerine ittifak oyu ölçümünün daha sağlıklı bir ölçüm olduğu fikrindeyiz.”

14 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamik

KONDA, 14 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği şöyle not etti: