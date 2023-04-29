KONDA anketi: İkinci turda fark iki puan

KONDA Araştırma, biri 1 - 2 Nisan, diğeri 15 - 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Çalışmadan elde edilen bulguları paylaşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, genel seçimlerde AKP ve Cumhur İttifakı'nın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükselişte olduğunu aktardı.

Rapora göre son üç aydır Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 45 bandında. Millet İttifakı ise yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.

15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 24

İYİP: Yüzde 13,7

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,3

MHP: Yüzde 7,4

Diğer: Yüzde 8,5

Alçı, kararsızlar dağıtılmadan önceki ittifakların oy oranını da aktardı:

Cumhur İttifakı: Yüzde 38

Millet İttifakı: Yüzde 32

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10

İlk turda oylar eşit

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'ın yüzde 39 oyla eşit olduğunu, Muharrem İnce'nin yüzde 7, Sinan Oğan'ın ise yüzde 2 oyda göründüğünü belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 10 hâlâ kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani Konda’ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda. İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor. İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz' sorusuna ise hem 1-2 Nisan araştırmasında hem de 15-16 Nisan araştırmasında verilen cevap aynı. Adeta rakam sabitlemiş…

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51

Erdoğan: Yüzde 49."