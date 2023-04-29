Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizim anketlerimiz son derece pozitif

Ankara'dan AKP Milletvekili adayı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AHaber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay, seçim sürecindeki siyasi atmosferi son derece pozitif bulduğunu, vatandaşların taleplerini, memnuniyetlerini ve şikayetlerini açıklıkla konuşma fırsatı bulduklarını belirtti.

"Sahadan muhteşem derecede pozitif bir geri dönüş alıyoruz. Eğer böyle giderse biz birinci turda bitiririz diye ümit ediyoruz ama son derece de dikkatli davranıyoruz" diyen Oktay, 14 Mayıs'a kadar tüm çalışmalara hassasiyetle devam edeceklerini ifade etti.

'Trendlerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz'

Oktay, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anket çalışmalarını değerlendirerek, her gün ifade edilen anketlerin gerçekleri yansıtmadığını, algı operasyonu boyutunda yürütülen ve güvenilirliği "sıfır" olan anketlerin bulunduğunu kaydetti.

Oktay, şöyle devam etti:

"Bizim anketlerimiz son derece pozitif. Hele hele son haftalarda çok güçlü bir yukarıya doğru trend var ve bu da bizi mutlu ediyor. Basında ve medyada duyduğunuz veya sosyal medyada vesaire gösterilen anketlerin bir geçerliliği yok. Cumhurbaşkanlığında zaten bir sorun görmüyoruz. Meclis'te de hamdolsun bir sorun görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığında da Meclis seçimlerinde de trendlerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz."

'Alevilikle ilgili açıklaması garipti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevilik" açıklamaları hakkında görüşü sorulan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alevilikle ilgili açıklaması garipti zaten. Toplumda da garip karşılandı. Yani hiç kimsenin hiçbir şeyi sorgulamadığı, ne dini ne mezhebi ne etnisite boyutunda, hiç kimsenin bir şeyi sorgulamadığı bir ortamda, hele hele bizim asla böyle bir şeyin uzaktan yakından aklımıza daha gelmediği bir ortamda çıkıp 'Ben aleviyim' demesi kadar böyle garabet bir açıklama, akla hayale sığan bir şey değil. Düşünün bu muhalefet lideri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmayı iddia eden birisi. Bir mezhep temelinde kendisini tanımlıyor olması kadar abes bir şey olamaz. Ne Cumhurbaşkanımızın herhangi birimizin, kabineden, genel merkezden meclis grubundan veya teşkilatlarımızdan çıkıp da 'Biz şuyuz, biz buyuz' diye herhangi bir açıklama yaptığımıza şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Veya birisini 'Sen şu mezheptensin, sen bu mezheptensin' veya 'Sen şu etnisitedensin' diye bir yargılamamız olduğunu gördünüz mü? Göremezsiniz. Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü. Bu bizim ana ilkemizdir. Dolayısıyla 85 milyonu da biz, bir, beraber dayanışma içerisinde görürüz her zaman."