CHP'li Salıcı: Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adayı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul'da yabancı basın yayın kuruluşlarının çalışanlarıyla bir araya geldi. Millet İttifakı'nın seçim güvenliğine dair çalışmalarını anlatan Salıcı, Türkiye genelindeki yaklaşık 192 bin sandığın tümünde ittifak olarak sandık sorumlusu bulunduracaklarını ve ıslak imzalı tutanakları da kendi kurdukları sistemde bir araya getirerek sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen sonuçlarla karşılaştıracaklarını söyledi.

İttifak olarak seçim gecesi "erken değil doğru sonuç" aktarmaya odaklandıklarını belirten Salıcı, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu gece yarısından sonra saat 1:00-2:00 gibi, milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da 15 Mayıs sabahı almayı beklediklerini ifade etti.

'AA'dan gelen veriler bizi bağlamıyor'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Salıcı "AA geçmiş dönemlerde seçim günü yapmış olduğu açıklamalarla iktidarın siyasi aparatı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla AA'dan gelen veriler bizi bağlamıyor. Her seçim gecesi Türkiye'de şöyle başlıyor: Veriler yayınlanabilir dendikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açık ara önde olduğu iller ekrana gelmeye başlıyor, sonra gecenin ilerleyen saatlerine doğru o oylar düşüyor. Bu muhalefete 'kaybettik' duygusu vermek için yapılıyor" diye konuştu.

'Erdoğan iktidara nasıl geldiyse öyle gidecek'

Gazetecilerin, seçimin güvenliğine dair seçmenlerde bir kaygı olduğuna yönelik yorumlarına karşılık Salıcı, büyük bir olumsuzluk beklemediklerini ve planlarını buna göre yapmadıklarını söyledi; "Biz herhangi bir oldu bitti olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye demokratik geleneği olan bir ülke. Bu coğrafyada tek partiden çok partili hayata kimsenin burnu kanamadan geçilmiştir. Türkiye bu olgunluğu göstermiş bir ülke. 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken nasıl kimsenin burnu kanamadan geldiyse, giderken de kimsenin burnu kanamadan gidecektir."

'SADAT bir seçim güvenliği meselesidir'

Seçim güvenliğinin sadece oy sayımı ve sandık güvenliğinden oluşmadığına, seçime giden sürecin de güvenli olması gerektiğine değinen Salıcı, "SADAT da bir seçim güvenliği meselesidir, siyasetin gergin ortamda seçime gidiyor olması de bir seçim güvenliği meselesidir, seçim gününe darbe diyen bir kafa da seçim güvenliği problemidir ve o kişinin İçişleri Bakanı olması da bu problemin ne kadar büyük bir boyutta olduğunu gösterir" dedi.

'Sandık görevlilerimiz sandıkların üzerine oturacak'

Seçim gecesi oy sayımı sırasında veya sonrasında elektrik ya da iletişim sistemlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara dair bir planları olup olmadığı da sorulan Salıcı; "Oy sayımını engelleyecek bir durum oldu, diyelim elektrikler kesildi, o zaman sandık görevlilerimiz sandıkların üstüne oturarak o sandığı koruyacak, sayımı durduracak ve uygun koşullar sağlanana kadar o sayım yapılamayacaktır" dedi.

Seçimlere dair yaptırdıkları anketlerin de sorulduğu Salıcı "Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanıyoruz ve çoğunluk da muhalefete geçiyor" dedi.