Konak Belediyesi işçilerinden Toplu İş Sözleşmesi'ne tepki: Salonu terk ettiler

İzmir Konak Belediyesi Emekçileri, yaklaşık 5 aydır devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili olarak, DİSK Genel İş 5 No’lu şubenin düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklanan rakamlara tepki gösterdi.

Yan haklar çıkarıldığında net 9 bin 945 TL’lik bir maaşa mahkum edildiklerini belirten emekçiler, Genel İş 5 No’lu Şube’nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenledikleri toplantıda, sendikaya tepki göstererek salonu terk etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, sendikanın rakamları giydirilmiş ücretler üzerinden açıklayarak işçileri ikna etmeye çalıştığını, bu sözleşmeyle geçmiş yıllarda elde edilen kazanılmış hakların da kaybedileceğini belirttiler.

Sendikanın belediye emekçilerini ikna etmeye çalıştıklarını ifade eden Konak Belediyesi işçileri, açlık sınırının biraz üzerinde olan ücretlere razı olmadıklarını, sendikanın işçileri ikna etmekten vazgeçip işçilerin istediği talepler için belediye yönetimi ile görüşmesi gerektiğini aktardı.

📢 Yan haklar çıkarıldığında net 9.945 TL’lik bir maaşa mahkum edildiklerini belirten Konak Belediyesi emekçileri salonu terk etti.

👇https://t.co/BCSVSehPTp#BöyleGitmez pic.twitter.com/ZAFtfjBmiD — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 14, 2023

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