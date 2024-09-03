Komünistler İzmir Limanı'nda 'Onur Nöbeti'ne başladı: 'Filistin'e ölüm götüren ABD gemisini istemiyoruz!'

ABD’nin İsrail’i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi geçtiğimiz gün İzmir Limanı'na demirledi.

"Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" diyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir gün sonra İzmir Limanı'na dayandı. Liman önünde düzenlenen eylemde “Ülkemizde yanki istemiyoruz” denildi.

ABD savaş gemisi gidene dek eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan TKP'nin açıklamasında “O ABD askerleri İzmir sokaklarını terk etmeden biz burayı terk etmeyeceğiz” denilmişti. TKP İzmir İl Örgütü bu sabah saatlerinde liman önünde nöbete başladı.

'Ülkemizin ve kentimizin onuru için buradayız'

Nöbetin başladığı duyurulan videoda şu sözlere yer verildi:

“Amerikan Savaş gemisinin demirlediği İzmir Limanı’nın girişindeyiz. Nöbete başladık, 'Onur Nöbeti' dedik adına. Ülkemizin ve kentimizin onuru için buradayız. Ortadoğu’ya savaş ve ölüm götüren Amerikan askerlerinin dinlenme ve lojistik merkezi olamaz ülkemizin hiçbir şehri. Bunun için katil Amerikan askerleri ülkemizi terk edene kadar burada nöbette olmaya devam edeceğiz. İzmir Limanı’nda onur nöbetindeyiz. USS Wasp bu limandan gidecek!"

TKP'nin "Onur Nöbeti"ne çok sayıda yurttaş destek verdi. Ayrıca nöbetin sürdürdüğü alana ABD askerlerini korumak için polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Limanı’nda onur nöbetindeyiz. #USSWasp bu limandan gidecek!



📢 Tüm yurtseverlere çağrımızdır. Gelin birlikte ABD’yi ülkemizden kovalım #YankeeGoHome pic.twitter.com/ayW4O8fOWb — TKP (@tkpninsesi) September 3, 2024

AKP'nin ikiyüzlülüğü ifşa oldu

ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hillile, İran ya da Hizbullah'ın İsrail'e olası saldırılarına karşı Amerikan yönetimi tarafından gönderildi.

Nitekim USS Wasp, Kıbrıs'ta bulunan Limasol Limanı’na demirlediğinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle demişti:

"Gazze’nin açıklarına, İsrail’in açıklarına uçak gemisi, savaş gemisi göndermenin verdiği mesaj, buradaki şiddet-karşı şiddet kısır döngüsünü sona erdirmeye dair bir mesaj vermiyor. Oraya başka devletlerin gönderdiği her savaş gemisi, her uçak gemisi şiddet sürsün, şiddet bölgeye daha çok yayılsın diyenlerin işine yarayacak bir vesile sunmuş olacak."

Ancak daha sonra Türkiye’nin amfibi savaş gemileri TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın, 13-17 Ağustos arasında bu iki ABD gemisiyle Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu tatbikat ABD Donanması’na bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla öğrenildi, Milli Savunma Bakanlığı ise sonrasında, İsrail'e desteğe gelen savaş gemileriyle ortak eğitim yapıldığını doğrulamak zorunda kaldı.

Tepkilere rağmen ABD'ye ait gemilerden USS Wasp'in 1-5 Eylül arasında İzmir'i ziyaret edeceği duyuruldu. Geçtiğimiz gün İzmir Limanı’na ulaşan gemi protestolarla karşılandı.