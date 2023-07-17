Komünist ve işçi partilerinden Maduro'ya açık mektup: 'Venezuela Komünist Partisi'ne müdahaleyi durdurun'

Venezuela'da halkın yaşamı emperyalist yaptırım koşulları ve eşitsizlikler nedeniyle zorlaşırken Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) yönelik baskılar artarak devam ediyor.

PCV'nin Maduro Hükümeti'nin neoliberal politikalarını karşısına aldığı 16. Ulusal Kongresi'nden sonra yoğunlaşan baskılar üzerine Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri (SolidNet) Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya seslenen bir açık mektup yayımladı. Çok sayıda komünist ve işçi partisinin destek verdiği mektubun ilk imzacılarından biri de Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu.

PCV'ye yönelik müdahalelerin son bulması çağrısında bulunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Nicolás Maduro Moros,

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Başkanı,

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkanı,

Partilerimiz ABD ve müttefiklerinin Venezuela’ya yönelik emperyalist saldırganlığını ve yaptırımlarını sürekli bir biçimde kınamakta ve Venezuela halkıyla kararlı dayanışmamızı ifade etmektedir.

Öte yandan aylardır, Venezuela Komünist Partisi'nin içişlerine müdahalenin tırmandırılması sürecini büyük bir endişeyle takip ediyoruz; bu süreç partinizin kadroları tarafından da açıkça desteklenmektedir. Onlarca parti ortak açıklamalar ve diğer girişimler yoluyla bu eylemleri reddeden bir tavır aldı.

Bu açık mektupla, Venezuela Komünist Partisi'nin altını oymaya ve içişlerine müdahale etmeye yönelik, tamamen asılsız bir temelde teşvik edilen tüm eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Venezuela Komünist Partisi ve onun işçi sınıfı ve Venezuela halkının çıkar ve haklarını savunma mücadelesiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz.''

Mektuba imza veren partiler şöyle:

Alman Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi

Avusturya Emek Partisi

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi

Ermenistan Komünist Partisi

Filistin Halk Partisi

Filistin Komünist Partisi

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

Hollanda Yeni Komünist Partisi

Irak Kürdistanı Komünist Partisi

İrlanda İşçi Partisi

İspanya İşçileri Komünist Partisi

İsveç Komünist Partisi

Kazakistan Sosyalist Hareketi

Lübnan Komünist Partisi

Meksika Komünist Partisi

Paraguay Komünist Partisi

Sırbistan Komünistleri

Suriye Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Ukrayna Komünist Partisi

Ukrayna Komünistleri Birliği

Yunanistan Komünist Partisi