Komünist ve işçi partilerinden Maduro'ya açık mektup: 'Venezuela Komünist Partisi'ne müdahaleyi durdurun'

Venezuela'da halkın yaşamı emperyalist yaptırım koşulları ve eşitsizlikler nedeniyle zorlaşırken Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) yönelik baskılar artarak devam ediyor.
PCV'nin Maduro Hükümeti'nin neoliberal politikalarını karşısına aldığı 16. Ulusal Kongresi'nden sonra yoğunlaşan baskılar üzerine Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri (SolidNet) Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya seslenen bir açık mektup yayımladı. Çok sayıda komünist ve işçi partisinin destek verdiği mektubun ilk imzacılarından biri de Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu.
PCV'ye yönelik müdahalelerin son bulması çağrısında bulunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:
''Sayın Nicolás Maduro Moros,
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Başkanı,
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkanı,
Partilerimiz ABD ve müttefiklerinin Venezuela’ya yönelik emperyalist saldırganlığını ve yaptırımlarını sürekli bir biçimde kınamakta ve Venezuela halkıyla kararlı dayanışmamızı ifade etmektedir.
Öte yandan aylardır, Venezuela Komünist Partisi'nin içişlerine müdahalenin tırmandırılması sürecini büyük bir endişeyle takip ediyoruz; bu süreç partinizin kadroları tarafından da açıkça desteklenmektedir. Onlarca parti ortak açıklamalar ve diğer girişimler yoluyla bu eylemleri reddeden bir tavır aldı.
Bu açık mektupla, Venezuela Komünist Partisi'nin altını oymaya ve içişlerine müdahale etmeye yönelik, tamamen asılsız bir temelde teşvik edilen tüm eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.
Venezuela Komünist Partisi ve onun işçi sınıfı ve Venezuela halkının çıkar ve haklarını savunma mücadelesiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz.''
Mektuba imza veren partiler şöyle:
Alman Komünist Partisi
Arnavutluk Komünist Partisi
Avusturya Emek Partisi
Bohemya ve Moravya Komünist Partisi
Ermenistan Komünist Partisi
Filistin Halk Partisi
Filistin Komünist Partisi
Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi
Hollanda Yeni Komünist Partisi
Irak Kürdistanı Komünist Partisi
İrlanda İşçi Partisi
İspanya İşçileri Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
Kazakistan Sosyalist Hareketi
Lübnan Komünist Partisi
Meksika Komünist Partisi
Paraguay Komünist Partisi
Sırbistan Komünistleri
Suriye Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Ukrayna Komünist Partisi
Ukrayna Komünistleri Birliği
Yunanistan Komünist Partisi