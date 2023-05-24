Maduro hükümeti Venezuela Komünist Partisi adına sahte kongreyi neden düzenledi?

Venezuela'da halkın yaşamı emperyalist yaptırım koşulları ve eşitsizlikler nedeniyle zorlaşırken Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) yönelik baskılar artarak devam ediyor. Son olarak, PCV yayın organı Tribuna Popular gazetesinde aktarıldığı üzere, 21 Mayıs'ta, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) liderliği, tarihi Venezuela Komünist Partisi'ni (PCV) manipüle etmek ve Maduro hükümetinin çıkarlarına tabi kılmak için sahte bir kongre düzenledi.

Venezuela'daki siyasi partilere müdahale etmeye yönelik bu manevranın arifesinde, PCV Merkez Komitesi Genel Sekreteri Oscar Figuera, "Komünist Partinin, halkın mücadelelerine eşlik ederek hükümet tarafından dayatılan neoliberal pakete karşı koyma kararının, bugün PCV'ye saldırmak istemelerinin ana nedenlerinden biri olduğunu" açıkladı.

Figuera, "PSUV liderliği Venezuela Komünist Partisi'nin tüzel kişiliğini gasp etmek istiyor; PCV'nin eylem gücüne el koymak ve toplumsal mücadelelerdeki rolünü etkisiz hale getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sahte kongrenin arka planı

2021 yılının sonunda PSUV başkan yardımcısı Diosdado Cabello, PCV saflarında sözde bir bölünme olduğu yönünde söylemlerde bulunmuş, komünist militanların hükümetin halk karşıtı adımlarını ve sağ muhalefetle yaptığı anlaşmayı desteklediği yönünde mektuplar aldığını belirtmişti.

İktidar tarafından yapılan saldırı ve manipülasyonlar, PCV'nin Maduro Hükümeti'nin neoliberal politikalarını karşısına aldığı ve başarıyla tamamlanan 16. Ulusal Kongresi'nden (Kasım 2022) sonra yoğunlaştı.

2023 Şubat ayından itibaren ise PSUV liderliği ve kamuoyunu "PCV'nin tabanı" olarak adlandırdıkları yerlerde sorunlar bulunduğuna inandırmak için Kızıl Horoz Partisi [PCV'nin sembolü] kıyafetleri ve sembolleriyle süslenmiş kişileri işe aldı.

Bu aktörler, PCV'nin bildirdiğine göre devlet kaynaklarıyla finanse edilen "kurultaylar" düzenliyor ve ülkenin en eski siyasi partisine yönelik müdahalenin önünü açmak için ülkeyi dolaşıyor.

Son olarak da, iktidar partisi tarafından kontrol edilen Libertador Belediyesi Başkanlık Ofisi'nin onayı ile sahte kongre gerçekleştirildi. Kongre eski PCV üyeleri ya da partiden ihraç edilen kişiler, PSUV üyeleri ve benzer şüpheli siyasi aktörler tarafından düzenlendi.



PCV kaynakları, perde arkasında sadece bu hamleyi bizzat yöneten Diosdado Cabello yanında, Milletvekili Jesús Faría Tortosa gibi PSUV liderliğinin diğer üyelerinin de bulunduğunu, düzmece toplantıların sosyal medya aracılığıyla sızdığını da not düşüyor.

Sahte kongre bardağı taşıran son damla olurken, süreci izleyen komünist ve işçi partileri de PCV'ye destek veren bir açıklama kaleme aldı. Açıklama şöyle:

"Venezuela Komünist Partisi'nden elinizi çekin!

Venezuela Komünist Partisi'ne karşı saldırılara ve kapatma planlarına geçit yok!



Dünyanın dört bir yanındaki komünistler aylardır Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) liderliği tarafından Venezuela Komünist Partisi'ne karşı başlatılan yalanlarla dolu anti-komünist kampanyayı takip ediyor. Görünen o ki bu süreç önümüzdeki aylarda daha da tırmanacak.

Venezuela KP, ücretlerin, halkın gelirinin ve genel olarak emekçilerin haklarının iyileştirilmesi için verilen mücadelelere katılırken ve bu mücadeleleri desteklerken, hükümet bu mücadeleleri kriminalize etme ve komünistleri bastırma yolunu seçmiş durumda. Ancak Venezuela KP'ye boyun eğdiremeyecekler. Paralı askerler, PSUV üyeleri ve hükümet yetkililerinden oluşan kurmaca bir "komünist parti" yaratıp, PCV'ye yönelik saldırıları ve hukuki müdahaleyı meşru hale getirmeye çalışmaktalar. Ancak Venezuela halkının yaşam koşulları giderek kötüleşirken PCV'yi halk karşıtı politikaların hizmetinde bir araca dönüştüremeyecekler.

Tüm dünyadan komünist ve işçi partileri, Venezuela Komünist Partisi'ni yargılamaya ve kriminalize etmeye yönelik her türlü girişimi ve son 16. Kongre'de seçilmiş liderliğini tanımayacak her türlü hukuki müdahaleyi kesin bir dille kınamakta ve reddetmektedir. Venezuela KP'nin uzun yıllara dayanan militan deneyimine, işçi sınıfı ve halkla kopmaz bağlarına, şantajlara boyun eğmeyeceğine güveniyoruz.

Hem emperyalist yaptırım ve saldırıların hem de uygulanmakta olan halk düşmanı politikaların karşısında Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Özellikle Venezuela Komünist Partisi ve Komünist Gençliği ile, Venezuela'daki işçi ve halk hareketi ile ve onun talep ve çıkarlarını savunmak için meşru mücadele hakkını kullananlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz.



Venezuela Komünist Partisi'ne yapılan müdahalelere ve yasaklara geçit yok!"