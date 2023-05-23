Maduro hükümeti Venezuela Komünist Partisi adına sahte kongre düzenledi

Venezuela Komünist Partisi (PCV), ülkede iktidarda olan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV), PCV adına sahte bir kongre düzenlediğini açıkladı.

PCV'nin yayın organı Tribuna Popular'da yer alan haberde, Nicolás Maduro hükümetinin bu hamleyle PCV'ye saldırarak, partiyi kendi çıkarları doğrultusunda aşağı çekmeyi amaçladığı vurgulandı.

PCV Merkez Komitesi Genel Sekreteri Oscar Figuera, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Komünist Parti'nin hükümetin dayattığı neoliberal pakete karşı çıkma kararı, bugün PCV'ye saldırmak istemelerinin en temel nedenidir" dedi.

Figuera, "PSUV yönetimi, Venezuela Komünist Partisi'nin yasal varlığını gasp etmek, eylem kapasitesine engel olmak ve ülkedeki toplumsal mücadeledeki rolünü bertaraf etmek istiyor" diye konuştu.

Figuera şöyle devam etti:

"Bugün, ülkenin bugün nereye doğru gittiği ve Venezuela Komünist Partisi gibi halk mücadelesinin bir aracının savunulmasına katkıda bulunma ihtiyacı olduğu konusunda ülkenin geniş bölümünde bir netlik var. Mahkemelerde veya Ulusal Seçim Konseyi'nde ne olursa olsun, burada bir Komünist Parti olacak."

Ülkede PCV'ye dönük operasyonun, PSUV Genel Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello öncülüğünde yürütüldüğüne işaret ediliyor.

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri'nden ortak açıklama

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri (SolidNet), Venezuela hükümetinin PCV'ye dönük operasyonunu kınayan bir ortak açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

"Dünya genelindeki komünistler, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) yönetimi tarafından Venezuela Komünist Partisi'ne karşı başlattığı karalayıcı ve anti-komünist kampanyayı aylardır takip ediyor. Tüm göstergeler, bu sürecin önümüzdeki aylarda kızışacağına işaret ediyor.

Venezuela Komünist Partisi, ücretlerin, halkın gelirinin ve işçilerin genel haklarının iyileştirilmesi konusundaki mücadeleyi yükseltirken, Venezuela hükümeti mücadeleleri kriminalize etmeyi ve komünistlere zulmetmeyi kaygan zeminde tercih ediyor. Hükümet, Venezeula Komünist Partisi'ni Venezuela halkının yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olan halk düşmanı politikalara alet etme konusunda boyun eğdiremediğinden dolayı, paralı askerler, PSUV üyeleri ve hükümet yetkilileri yoluyla Komünist Parti'ye kumpas kurmayı hedefliyor ki, Venezuela Komünist Partisi'ne dönük saldırıyı ve yargı müdahalesini meşru hale getirebilsin.

Komünist ve İşçi Partileri, Venezuela Komünist Partisi'ni yargılama ve partiye suçlu muamelesi yapma girişimlerini kesin bir dille kınıyor ve reddediyor. En son yapılan 16. Kongre'de seçilen yönetimin tanınmamasına yol açacak yasal müdahaleyi de tanımıyor. Venezuela Komünist Partisi'nin uzun yıllar militan bir deneyimi olduğunu, işçi sınıfı ve halkla kırılamayacak bağlara sahip olduğunu ve şantaj ve saldırılara boyun eğmeyeceğini biliyoruz.

Hem emperyalist yaptırımlara hem de halk düşmanı politikalara maruz kalan Venezuela halkına dayanışmamızı iletiyoruz. Venezuela Komünist Partisi ve Venezuela Komünist Gençliği'nin yanı sıra Venezuela'daki işçi ve halk hareketine ve taleplerini ve çıkarlarını savunma konusundaki meşru hakkına dair bir bütün olarak dayanışmamızı iletiyoruz

Venezuela Komünist Partisi'ne müdahaleye ve yasağa hayır!

İşçilerin mücadelesinin ve Venezuela Komünist Partisinin kriminalize edilmesine hayır!

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