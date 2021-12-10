Komünist ve İşçi Partileri olağanüstü telekonferansta buluşuyor

İki yıl önce, 2019'da 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı İzmir'de gerçekleştirilmiş, seksene yakın partinin temsil edildiği toplantıya Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) ortak ev sahipliği yapmıştı. Oldukça başarılı geçen bu toplantının ardından bir sonraki toplantınınsa Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti başkenti Pyongyang'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Yatırımlara, komplolara ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadele

Covid-19 pandemisinin yol açtığı tablo nedeniyle geçtiğimiz yıl bir buluşma gerçekleştirilemedi. Ancak bu yıl, yine TKP ve KKE'nin ortak sahipliğinde partiler bir olağanüstü telekonferans aracılığıyla buluşuyor.

Olağanüstü telekonferansın teması, bir ay önce 24 partinin katılımıyla yapılan çalışma grubu toplantısında “Uluslararası Ekonomik, Siyasi ve Askeri Gelişmeler; Komünist ve İşçi Partileri ile halkların mücadele deneyimleri; Küba ve Filistin Halkları ile yaptırımlara, komplolara ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadele eden tüm halklarla dayanışma” olarak belirlenmişti.

Bugün başlayacak olan toplantıya toplam yetmiş üç parti bildirileriyle katılacak. Toplantının açılış konuşmalarını ise TKP adına Genel Sekreter Kemal Okuyan ve KKE adına Dimitris Kutsumbas yapacak.